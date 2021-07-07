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Актрису Веру Алентову отпустили домой из больницы

Иван Юминов

Общество
Актрису Веру Алентову отпустили домой из больницы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народную артистку России Веру Алентову отпустили из больницы после лечения от коронавируса. Соответствующий снимок в Instagram опубликовала ее дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

— Мамочка дома, — подписала фотографию Меньшова.

Прощание с мужем Алентовой, режиссером Владимиром Меньшовым, который скончался от COVID-19, состоится в четверг, 8 июля, на Новодевичьем кладбище.

Алентова 28 июня была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось, что медики продолжают бороться за жизнь артистки. По свежей информации, ее снова поместили в реанимацию. Состояние Алентовой врачи оценивают как среднетяжелое, хотя весьма стабильное — нет улучшений, но и не наблюдаются ухудшения.

При этом, по словам художественного руководителя Театра им. Пушкина Евгения Писарева, Алентова продолжает находиться в больнице и чувствует себя нормально.

Актрису Веру Алентову отпустили домой из больницыФото: Instagram/juliavmenshova

Вера Алентова родилась в Архангельской области 21 февраля 1942 года. Широкой общественности она знакома благодаря своим культовым ролям в театральных постановках «Шоколадный солдатик», «Аленький цветочек», «Зыковы» и во многих других.

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