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Музейно-театральный проект «Чайка» представят зрителям в Подмосковье

Ольга Маркова

Развлечения
Музейно-театральный проект «Чайка» представят зрителям в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове 10 июля приглашает зрителей увидеть музейно-театральный проект «Чайка».

Одна из самых знаменитых, загадочных и революционных пьес в мировом театре «родилась» в Мелихове 122 года назад, в небольшом флигеле, сохранившемся до нашего времени.

Сегодня спектакль впервые будет поставлен на своей родине, а его действо начнется у того самого флигеля.

Зрители отправятся в путешествие в пространстве и времени. По ходу спектакля побывают на «колдовском озере», в открытом космосе, на заброшенном крокетном поле, на каретном дворе, и окажутся на выставке, где живые театральные декорации, костюмы и реквизит ностальгического усадебного действа станут экспонатами современной музейной интерактивной экспозиции.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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