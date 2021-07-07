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Жена Петра Мамонова рассказала, когда его выведут из медикаментозного сна

Иван Юминов

Общество
Жена Петра Мамонова рассказала, когда его выведут из медикаментозного сна
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музыкант и актер Петр Мамонов уже семь дней находится в реанимации с коронавирусом, но врачи планируют постепенно выводить его из медикаментозного сна. Об этом сообщила его жена и менеджер Ольга Мамонова в среду, 7 июля.

— Сегодня седьмые сутки в реанимации. Состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, пока остается на ИВЛ, — рассказала она.

Врачи планируют попробовать «очень аккуратно» выводить его из медикаментозного сна и вернуть самостоятельное дыхание, добавила Мамонова. Медики каждый день, по ее словам, идут в самый эпицентр, подставляя свое здоровье и жизнь, для борьбы с «невидимым противником» (COVID-19 — прим. «ВМ»), отмечает ТАСС.

О госпитализации Мамонова с коронавирусом в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет, почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. Широкой общественности он известен благодаря своей роли в кинокартинах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь». Музыкант также прославился благодаря группе «Звуки Му», которая впервые выступила для большой аудитории в 1984 году.

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