Бездомный воткнул шприц в спину москвичу из-за отказа дать мелочь

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, Производственная улица, 2 Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию после нападения прохожего со шприцем. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Официально в пресс-службе службе столичного ГУМВД агентству подтвердили факт проведения проверки по данному инциденту, но не уточнили детали.

Так, согласно данным ведомства, инцидент произошел 28 июня у дома № 2 на Производственной улице. 35-летний москвич обратился с заявлением в ОВД о том, что «мужчина ударил его в спину острым предметом и скрылся».

Подробности происшествия уточнил источник «ВМ». Так, по его словам, потерпевший отказался дать мелочь мужчине. Из-за этого между ними завязался конфликт. В какой-то момент прохожий достал шприц и воткнул его в спину москвичу.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что СМИ сообщали, что в этой истории шприц в спину москвичу воткнул мужчина без постоянного места жительства, выкрикнув при этом: «Держи прививку!». Однако в пресс-службе столичной полиции данные публикации не комментируют.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвичу чуть не проломили голову во время уличной ссоры на Арбате.