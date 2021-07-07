Свадьба в стиле 70-х прошла в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности

Фото: Галина Бродская

Церемония бракосочетания супругов Лысенко, которые связали себя узами брака 56 лет назад, прошла в стиле 70-х в столице. Виктор Андреевич Лысенко, заслуженный юрист РФ, ветеран вооруженных сил, и его супруга Лариса Федоровна сыграли театрализованную свадьбу в преддверии Дня семьи, любви и верности. Счастливую пару с предстоящим праздником поздравил член ОП РФ Евгений Нифантьев.

«Молодоженов» встретили собравшиеся у подъезда родственники и «сотрудники ЗАГСа». Волонтеры постарались сохранить атрибутику СССР, прибыв на украшенной в стилистике тех времен машине — с лентами и шарами на капоте. Гости исполнили под аккордеон песни молодости. Соответствовали «эпохе» наряд и прическа «работницы ЗАГСа», которая предложила «молодоженам» вместо колец обменяться ромашками — символом праздника и исполнить совместный танец под вальс Мендельсона. Супругов также угостили свадебным караваем.

Евгений Нифантьев в своем поздравлении отметил, насколько важно в современном мире сохранять семейные ценности.

— Такие крепкие отношения — самый лучший пример для молодежи, которая только задумывается о браке. Любовь, взаимопонимание, уважение к родителям, доброта к детям — это фундамент долговечного, счастливого брака, — отметил Евгений Нифантьев.