Товарооборот между Москвой и Канадой за первый квартал 2021 года вырос почти на шесть процентов

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Товарооборот между Москвой и Канадой по итогам первого квартала года составил 127,7 миллиона долларов и вырос на 5,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 7 июля.

— Объем экспорта Москвы растет в большей степени, чем объем импорта из Канады, что говорит о наращивании присутствия столичных компаний на канадском рынке. Итоги первого квартала 2021 года позволяют прогнозировать, что текущий год будет закончен с наилучшим показателем столичного экспорта, — рассказал заммэра.

За данный период, по словам Ефимова, было экспортировано столичной несырьевой неэнергетической продукции на 4,11 миллиона долларов, что почти в два раза превышает аналогичный показатель за прошлый год. Экспорт промышленной продукции предприятий Москвы вырос почти в три раза по сравнению с этим же показателем за 2020 год — с 1,07 до 2,92 миллиона долларов, следует из данных центра «Моспром».

— В числе ключевых столичных промышленных товаров на канадском рынке в первом квартале 2021 года заметно выросли поставки технологически сложных продуктов. Например, сборные строительные конструкции, химические вещества для электронной промышленности, процессоры и контроллеры, а также другие комплектующие электронной промышленности, — отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

В 2018 году экспорт столичной агропромышленной продукции в Канаду составил 3,48 миллиона долларов, в 2019 году — 4,34 миллиона долларов, а в 2020 году — 4,72 миллиона долларов. За первые три месяца 2021 года он оказался на уровне 1,19 миллиона долларов, добавил Прохоров.

Из пищевых продуктов больше всего в Канаду экспортируется мороженое, а также шоколадные и сахаристые изделия, спросом пользуется и хлебобулочная продукция. Ключевой особенностью рынка Канады является его сильный деловой и потребительский фундамент с высокой чувствительностью к цене и качеству продукции, уточнила генеральный директор центра «Моспром» Наталья Шувалова.