Москвич с ножом и сковородой напал на сотрудников кафе в центре столицы
Столичные полицейские задержали 23-летнего мужчину, который напал на сотрудников кафе. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.
По данным ведомства, мужчина пробрался на кухню заведения на улице Покровка. В помещении он увидел работников кафе.
В какой-то момент между мужчинами завязалась потасовка. Злоумышленник нашел нож и порезал руку одного из сотрудников. После незваный гость схватил сковороду и ударил ей по голове другого мужчину.
Инцидент попал на кадры видео наблюдения. На них видно, как сотрудники кафе хватают подносы, стаканы и другие вещи, чтобы защититься от нападавшего.
Позже оперативники задержали незваного гостя. Им оказался 23-летний москвич. В ходе допроса мужчина сообщил им, что был пьян и не помнит произошедшего.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его отпустили под подписку о невыезде. Отметим, что по данной статье злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы.
Ранее «ВМ» сообщала, что строитель трижды ударил бригадира ножом в ходе ссоры в Подмосковье.