Москвич с ножом и сковородой напал на сотрудников кафе в центре столицы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 23-летнего мужчину, который напал на сотрудников кафе. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, мужчина пробрался на кухню заведения на улице Покровка. В помещении он увидел работников кафе.

В какой-то момент между мужчинами завязалась потасовка. Злоумышленник нашел нож и порезал руку одного из сотрудников. После незваный гость схватил сковороду и ударил ей по голове другого мужчину.

Инцидент попал на кадры видео наблюдения. На них видно, как сотрудники кафе хватают подносы, стаканы и другие вещи, чтобы защититься от нападавшего.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

Позже оперативники задержали незваного гостя. Им оказался 23-летний москвич. В ходе допроса мужчина сообщил им, что был пьян и не помнит произошедшего.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его отпустили под подписку о невыезде. Отметим, что по данной статье злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы.

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