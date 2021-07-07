Церемонии развода караулов в Кремле приостановят из-за COVID-19

РАЗВОД КАРАУЛА И ФЕСТИВАЛЬ ВРЕМЕНА И ЭПОХИ / Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1с8 Карта всех событий

Проведение церемоний развода пеших и конных караулов в Кремле приостановят с 10 июля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО в среду, 7 июля.

— В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается, — рассказали в ведомстве.

О возобновлении церемонии сообщат дополнительно, отмечается на сайте ФСО.

Нынешний сезон развода караулов Президентского полка открылся 29 мая. Церемонии проводились по субботам на Соборной площади, увидеть их мог любой желающий после приобретения билета на посещение Кремля.

В основу церемонии положены динамичные перестроения роты специального караула в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении строевых приемов, а также слаженность и четкость при их выполнении. В программу показательного выступления пеших военнослужащих входят традиционные элементы, такие как «квадрат», «круг», «диагональ», «расческа», «лабиринт», «реверс», «ручей», «крест» и «часы».