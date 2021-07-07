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Сауна загорелась в салоне красоты на северо-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Сауна загорелась в салоне красоты на северо-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Пестеля, 1 Карта всех событий

Пожар вспыхнул в салоне красоты на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», загорелось двухэтажное кирпичное здание на улице Пестеля, дом 1. С крыши наблюдается серый дым. Пожару присвоили первый ранг сложности из пяти возможных.

Источник уточнил, что возгорание зафиксировали в подвале сауны. Огонь охватил 15 квадратных метров площади. Пожар ликвидировали.

— Посетителей в сауне не было. В результате происшествия никто не пострадал, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее «ВМ» сообщала, что крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье.

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