Сауна загорелась в салоне красоты на северо-востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Пестеля, 1 Карта всех событий

Пожар вспыхнул в салоне красоты на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», загорелось двухэтажное кирпичное здание на улице Пестеля, дом 1. С крыши наблюдается серый дым. Пожару присвоили первый ранг сложности из пяти возможных.

Источник уточнил, что возгорание зафиксировали в подвале сауны. Огонь охватил 15 квадратных метров площади. Пожар ликвидировали.

— Посетителей в сауне не было. В результате происшествия никто не пострадал, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее «ВМ» сообщала, что крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье.