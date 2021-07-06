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Крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Дмитровский городской округ, рабочий посёлок Некрасовский, Северная улица Карта всех событий

В Московской области произошел пожар на мебельной фабрике. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщили в подмосковном ГУ МЧС России.

По сообщению ведомства, возгорание произошло в рабочем поселке Некрасовский (городской округ Дмитров — прим. «ВМ») на Северной улице, дом 10. В помещении располагается производство мебельной фабрики.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли здания на площади 400 квадратных метров, — рассказал собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось о пожаре в административном здании на севере Москвы. Тогда возгорание произошло на кровле дома № 5 на Волоколамском шоссе.

В настоящее время экстренные службы занимаются его ликвидацией. Пожару был присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

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