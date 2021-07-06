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Крыша административного здания загорелась на севере Москвы

Илья Ашуров

Марина Найденкова

Происшествия
Крыша административного здания загорелась на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 5с1 Карта всех событий

На севере столицы произошел пожар в административном здании. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщили в столичном ГУ МЧС.

По сообщению ведомства, возгорание произошло на кровле дома № 5 на Волоколамском шоссе. В настоящее время экстренные службы занимаются его ликвидацией. Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что площадь пожара оценивается в 50 квадратных метров.

— Огонь на крыше. Виден густой черный дым, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее «ВМ» писала о возгорании в столичном районе Выхино-Жулебино. Тогда на открытой территории загорелся мусор. Огонь распространился на площади десять квадратных метров.

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