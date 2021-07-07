Лжеполицейский по телефону выманил у москвички более 100 тысяч рублей

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Нижегородский район Карта всех событий

Жительница Нижегородского района столицы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Москвичка рассказала стражам порядка, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Собеседник сообщил женщине, что от ее имени в банк с доверенностью обратился неизвестный, которому одобрили кредит на сумму свыше миллиона рублей.

Лжеполицейский посоветовал женщине перевести деньги с карты на его счет, чтобы сохранить сбережения. Потерпевшая послушалась совета и перечислила 103 тысячи рублей на карту неизвестного.

Позже девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» сообщала, что подросток купил квартиру в Москве по поддельным документам и выставил ее на продажу.