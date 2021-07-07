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Двухлетний мальчик скончался после падения с четвертого этажа в Подмосковье

Юлия Павлушова

Происшествия
Двухлетний мальчик скончался после падения с четвертого этажа в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Следственный комитет РФ проводит проверку после смерти ребенка, который выпал из окна четвертого этажа в Подмосковье. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 6 июля в Подольске. Под окнами пятиэтажки обнаружили тело двухлетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты.

Выяснилось, что малыш сидел дома на диване, который стоял рядом с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате он выпал на улицу и упал на асфальт.

Ольга Врадий уточнила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «ВМ» сообщала, что девочка умерла после падения с восьмого этажа на востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Старый Гай. Ребенок скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

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