Скончался 85-летний актер Роберт Дауни — старший

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Американский режиссер и актер Роберт Дауни — старший скончался в возрасте 85 лет. Об этом газете New York Daily News рассказала жена умершего.

Дауни-старший в течение семи лет страдал синдромом Паркинсона. Он ушел из жизни в своем доме в Нью-Йорке в среду, 7 июля.

Актер получил известность после съемок в фильме «Патни Своуп». Популярность ему принесли и такие картины, как «Дворец Грисера» и «Слишком много солнца». Американский актер Роберт Дауни — младший является сыном скончавшегося режиссера. За свою жизнь Дауни-старший был трижды женат. От первой супруги у него также есть дочь Эллисон Дауни.