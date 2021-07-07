Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-западе Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на юго-западе столицы во время рейдов в среду, 7 июля. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

— В торгово-развлекательных центрах на юго-западе Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции. В результате проверок выявлено 63 нарушителя масочного режима, — рассказал инспектор.

Михайлов добавил, что в отношении граждан составили протоколы об административных нарушениях, им грозят штрафы в размере четырех тысяч рублей. Проверки состоялись в ТРЦ «Гагаринский», «РИО» и «МЕГА», отмечает РИА Новости.

Ранее Михайлов сообщил, что «Кулинарную лавку братьев Караваевых» на Тверском бульваре могут закрыть на три месяца за работу без системы проверки QR-кодов. Кафе могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а в случае выявления фактов причинения вреда здоровью компанию оштрафуют на сумму до миллиона рублей или приостановят ее деятельность на срок до 90 дней.