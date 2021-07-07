Трихолог рассказала, как бороться с выпадением волос

Фото: pexels.com / Adrianna Calvo

Улучшить структуру волоса могут жидкие средства, в составе которых есть лекарственные вещества, так как масла не проникают внутрь волоса. Об этом в среду, 7 июля, рассказала трихолог, доктор медицинских наук, член европейской академии дерматовенерологии Юлия Галямова.

По ее словам, масла могут оказывать положительное воздействие на кожу головы, увлажняя ее. Однако леченого эффекта с маслами достигнуть будет сложно, считает эксперт.

— Если мы говорим о популярном в прошлом репейном масле, то никаким лечебным эффектом оно не обладает. Так как у масла плотная структура, то проникнуть внутрь волосяного сосочка, минуя эпидермо-дермальный слой, оно не может, — пояснила трихолог.

Она отметила, что лекарственные средства с низкой молекулярной массой и простой структурой могут помочь при выпадении волос. Они могут проникать через эпидермо-дермальный барьер и достигать волосяного сосочка. Эксперт привела в пример аминокислоты и различные витамины, например, никотиновую кислоту, пишет 5-tv.ru.

Ранее дерматолог поделился с «ВМ» лучшими рецептами ухода за кожей от звезд. Так, полезно делать и массажи, лимфодренажные процедуры, микротоковую терапию и ультразвуковой лифтинг. Но не рекомендуется летом прибегать к глубоким пилингам, химическим лазерным шлифовкам, а также удалять кожные новообразования.