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Власти Доминиканы раскрыли одну из версий убийства президента Гаити

Анастасия Волоснова

В мире
Власти Доминиканы раскрыли одну из версий убийства президента Гаити
Фото: EPA

По одной из версий властей Доминиканской Республики, убийство президента Гаити Жовенеля Моиза совершила группировка из семи южноамериканцев. Об этом говорится в материале местной газеты Diario Libre, которая ссылается на правительственные источники.

Ранее сообщалось, что резиденцию президента атаковала группа неизвестных лиц около часа ночи. Некоторые из них говорили на испанском языке. Глава государства получил ранение, которое оказалось смертельным.

Доминиканские власти рассказали о расследовании возможного проникновения убийц президента Гаити на свою территорию. Предполагается, что в банду могли войти четыре колумбийца и три венесуэльца.

По данным источника, злоумышленники действовали по заказу «могущественных людей в Гаити». Преступная элита ведет наркоторговлю и занимается похищениями людей. Данная версия также подразумевает, что убийцам помогал высокопоставленный сотрудник полиции Гаити, который в ночь убийства ослабил охрану дома президента, пишет РИА Новости.

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