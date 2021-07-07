Путин призвал «притапливать» любовь к деньгам при строительстве транспортных объектов

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать» чиновников и рабочих в их бескорыстной любви к «денежным знакам». С соответствующим заявлением российский лидер выступил после докладов о строительстве Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей.

Путин обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой отслеживать данные вопросы. Президент отметил, что при контроле за строительством работы будут идти быстрее.

— Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так «притапливать», в том числе и строителей, — приводит РИА Новости слова Путина.

Напомним, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей проходит в рамках развития РЖД до 2025 года. Основными задачами программы являются повышение мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей и развитие скоростного движения.

Ранее сообщалось, что стоимость работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба составит от 350 миллиардов до 700 миллиардов рублей. В настоящее время обсуждается вариант финансирования за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). В таком случае основная часть работ может быть закончена в 2025–2026 годах.