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«Ребенок должен расти в полноценной семье»: Дава высказался о суррогатном материнстве

Анастасия Волоснова

Развлечения
«Ребенок должен расти в полноценной семье»: Дава высказался о суррогатном материнстве
Фото: instagram/dava_m

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, выступает против суррогатного материнства, считая, что дети должны расти в полноценной семье. Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой добавил, что мечтает о новых отношениях с достойной девушкой.

Дава рассказал, что хочет стать примерным семьянином и заботливым отцом, а также мечтает о дочери. Блогер подчеркнул, что замечает внимание со стороны девушек, однако не зацикливается на этом. Он ждет, когда повстречает свою вторую половинку и его сердце «екнет».

При этом Манукян выступает против суррогатного материнства, рассчитывая на крепкую полноценную семью.

— Ребенок должен расти в полноценной семье. Я лучше дождусь своей любви! — отметил 28-летний Дава в интервью «PRO Новости» на «Муз-ТВ».

Ранее продюсер Яна Рудковская опубликовала видео с крестин восьмимесячного сына, для рождения которого она воспользовалась услугами суррогатной матери. Мальчик родился 25 сентября 2020 года в браке продюсера с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Позже стало известно, что Рудковская и Плющенко ожидают нового пополнения в семействе: суррогатная мать родит для пары девочку. Как рассказала Рудковская, она хотела бы назвать дочку Екатериной.

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