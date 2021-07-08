Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Дубая сообщили обстоятельства мощного взрыва в порту

Юлия Курганова

В мире
Власти Дубая сообщили обстоятельства мощного взрыва в порту
Фото: Pixabay

Мощный взрыв в порту Дубая произошел из-за пожара на борту судна. Об этом сообщили в четверг, 8 июля, в пресс-службе правительства эмирата.

— В одном из контейнеров на борту судна были легковоспламеняющиеся материалы, — рассказал представитель пресс-службы телеканалу Al-Arabiya.

Он отметил, что экипаж загоревшегося корабля успели своевременно эвакуировать, передает РИА Новости.

Вечером в среду, 7 июля, на судне в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров произошел пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.

Читайте также:
Дубайпожарвзрыв
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте