Власти Дубая сообщили обстоятельства мощного взрыва в порту

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Мощный взрыв в порту Дубая произошел из-за пожара на борту судна. Об этом сообщили в четверг, 8 июля, в пресс-службе правительства эмирата.

— В одном из контейнеров на борту судна были легковоспламеняющиеся материалы, — рассказал представитель пресс-службы телеканалу Al-Arabiya.

Он отметил, что экипаж загоревшегося корабля успели своевременно эвакуировать, передает РИА Новости.

Вечером в среду, 7 июля, на судне в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров произошел пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.