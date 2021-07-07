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На территории порта в Дубае прогремел мощный взрыв

Юлия Курганова

В мире
На территории порта в Дубае прогремел мощный взрыв
Фото: Pixabay

Мощный взрыв произошел вечером в среду, 7 июля, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, на территории порта Джабаль-Али. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Взрыв прогремел на торговом судне, которое было пришвартовано в порту. На корабле вспыхнул пожар.

В настоящее время на место происшествия направляются пожарные расчеты и машины скорой помощи. По предварительным данным, речь может идти о нефтяном танкере, передает ТАСС.

Ранее мощный взрыв произошел на химическом заводе в пригороде Бангкока. В результате более 20 человек пострадали.

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