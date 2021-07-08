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Памятник Михаилу Шолохову на юго-востоке Москвы отреставрируют

Илья Ашуров

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Памятник Михаилу Шолохову на юго-востоке Москвы отреставрируют
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Волжский бульварКарта всех событий

В Москве проведут реставрацию памятника советскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Михаилу Шолохову. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

— Памятник Михаилу Шолохову, к большому сожалению, был поврежден вандалами. Некоторые его элементы деформированы, а какие-то части и вовсе утрачены. Мы запланировали комплексный ремонт, во время которого мастера устранят все дефекты и полностью восстановят первоначальный вид памятника, — сказал глава ведомства.

Также Емельянов добавил, что работы по реставрации планируют провести в 2022–2023 годах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Памятник, о котором идет речь, расположен в сквере на пересечении Волжского бульвара и Волгоградского проспекта. Он представляет собой скульптурный ансамбль, состоящий из бронзовой фигуры писателя и композиции «Дозорные».

Скульптура классика отечественной литературы была установлена в 2001 году, ее авторы ― лауреаты Международной премии имени Шолохова Владимир Глебов-Вадбольский и Юрий Дремин. Монумент изображает сидящего Шолохова, через его правую ногу перекинут плащ, взгляд литератора устремлен вдаль.

Композицию «Дозорные» установили в сквере в 2008 году. Она состоит из двух фигур казаков, сидящих на конях. Один из них — персонаж «Тихого Дона» Григорий Мелехов, второй — собирательный образ казака. Бронзовые всадники смотрят в сторону писателя.

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