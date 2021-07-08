Снижен объем вложений инвесторов при заключении соглашений о защите и поощрении капиталовложений

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При заключении соглашений о защите и поощрении капиталовложений снижен объем вложений инвесторов. Соответствующие поправки к Федеральному закону от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» приняты в начале июля 2021 года.

Согласно поправкам, для некоторых отраслей при заключении соглашения по защите и поощрению капиталовложений (СЗПК) упрощены требования. Так, в проекты в сферах строительства аэровокзалов и транспортно-логистических комплексов, развития общественного транспорта инвесторы должны вложить минимум 1,5 миллиарда рублей вместо 5 миллиардов.

— С 5 миллиардов до 500 миллионов рублей снижен порог вложений при возведении спортивно-оздоровительных комплексов, горнолыжных трасс и гостиниц, пищевой и перерабатывающей промышленности. Для вхождения в проекты комплексного развития территорий — с 5 миллиардов до 250 миллионов рублей, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для проектов в сферах сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, образования, здравоохранения, объем капиталовложений в которые не превышает 5 миллиардов рублей, увеличен срок стабилизации, в рамках которого гарантирована неизменность законодательных актов, — с шести до десяти лет.

Поправки к закону также дают бизнесу возможность выпускать облигации под залог денежных требований, возникающих в связи с предоставлением мер господдержки в виде субсидий или налоговых вычетов, которые инвестор получит в будущем от государства для возмещения различных затрат, связанных с реализацией проекта.

Напомним, что соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается между инвестором, Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации либо только между инвестором и субъектом. Механизм заработал в 2020 году. Заключить такое соглашение можно как по инициативе бизнеса, так и по инициативе органов исполнительной власти.

В Москве подписано уже три таких соглашения. Первое подписано с ООО «Р-Опра». Оно предусматривает создание в особой экономической зоне «Технополис «Москва» фармацевтического завода, в этот проект инвестор планирует вложить 8,6 миллиарда рублей. Второе соглашение заключено с АО «Р-Фарм», и оно тоже касается создания фармпредприятия — инвестиции в столицу составят 7,3 миллиарда рублей. Третье — с ГК «Медси». В рамках этого проекта будет создан многофункциональный медицинский центр на Мичуринском проспекте, инвестиции в проект составят 7,8 миллиарда рублей.

— Все три соглашения также предусматривают участие Российской Федерации. Что касается нововведений, то мы уверены, что они сделают механизм более доступным для наших инвесторов, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Важным преимуществом для бизнеса при заключении СЗПК является гарантия государственной поддержки в течение всего срока действия соглашения. Преференции предоставляются в виде возмещения затрат и процентов по кредитам на создание объектов различной инфраструктуры при реализации проекта, в том числе транспортной, энергетической, коммунальной, социальной, цифровой, а также иных затрат. Согласно принятым поправкам, инвестор будет вправе выбрать способ такого возмещения: субсидии или налоговый вычет.

— СЗПК дает бизнесу преимущества при реализации инвестпроектов: гарантирует в первую очередь неизменность правовых актов. Механизм предполагает, что ключевые налоги, условия землепользования и градостроительства фиксируются на момент заключения соглашения и остаются неизменными в течение всего срока реализации проекта. Например, если основная ставка налога на прибыль на момент заключения соглашения составляет 20 процентов, то для инвестора она останется на том же уровне даже в случае повышения налога для всех остальных налогоплательщиков, — рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

СПРАВКА «ВМ»

Федеральным законом определены сферы экономики, в которых применение СЗПК невозможно. В них входят игорный бизнес, производство табачных изделий, алкогольной продукции и жидкого топлива, добыча сырой нефти и природного газа, оптовая и розничная торговля, строительство жилья (за исключением строительства жилья по договору КРТ), бизнес-центров и торговых комплексов, а также деятельность финансовых организаций.