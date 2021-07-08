Уникальные медицинские изделия начал производить резидент «Мосмедпарка»
Резидент биомедицинской площадки «Мосмедпарк» запустил инновационное производство медицинских изделий из титановой микропроволоки, диаметр которой не превышает 50 микрон. Это уникальное производство не только для России, но и для мира.
Изделия из титана используют в различных областях медицины. Например, в гинекологии, герниопластике (хирургическое лечение грыжи — прим. «ВМ») и стоматологии. Среди продукции, которую выпускает компания-резидент, — шовный материал «Титанел». Это специальные нити, которые применяются в полосных операциях для того, чтобы соединять поврежденные ткани. Одно из ключевых преимуществ подобных нитей заключается в том, что они не вызывают у пациента аллергических реакций. Все дело в том, что титан обладает хорошей биологической совместимостью, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Подобное производство стало возможно благодаря программе поддержки малого и среднего бизнеса, которую проводит правительство Москвы. С ее помощью производители могут возмещать часть затрат на приобретение оборудования.
— Сегодня на территории «Мосмедпарка» располагается более 35 компаний, занятых производством медицинских изделий, лекарственных препаратов и компонентов. В лабораториях комплекса предприятия проводят клинические и доклинические исследования, а также физико-технические испытания, — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» создадут новый технопарк. Объем инвестиций в проект составит шесть миллиардов рублей.