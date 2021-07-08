Уникальные медицинские изделия начал производить резидент «Мосмедпарка»

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Резидент биомедицинской площадки «Мосмедпарк» запустил инновационное производство медицинских изделий из титановой микропроволоки, диаметр которой не превышает 50 микрон. Это уникальное производство не только для России, но и для мира.

Изделия из титана используют в различных областях медицины. Например, в гинекологии, герниопластике (хирургическое лечение грыжи — прим. «ВМ») и стоматологии. Среди продукции, которую выпускает компания-резидент, — шовный материал «Титанел». Это специальные нити, которые применяются в полосных операциях для того, чтобы соединять поврежденные ткани. Одно из ключевых преимуществ подобных нитей заключается в том, что они не вызывают у пациента аллергических реакций. Все дело в том, что титан обладает хорошей биологической совместимостью, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Подобное производство стало возможно благодаря программе поддержки малого и среднего бизнеса, которую проводит правительство Москвы. С ее помощью производители могут возмещать часть затрат на приобретение оборудования.

— Сегодня на территории «Мосмедпарка» располагается более 35 компаний, занятых производством медицинских изделий, лекарственных препаратов и компонентов. В лабораториях комплекса предприятия проводят клинические и доклинические исследования, а также физико-технические испытания, — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» создадут новый технопарк. Объем инвестиций в проект составит шесть миллиардов рублей.