Около 15 тысяч вопросов москвичей обработали на платформе «Город идей» за пять месяцев

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Более 15 тысяч вопросов пользователей обработал чат-бот на краудсорсинговой платформе «Город идей». Виртуальный помощник начал свою работу всего пять месяцев назад.

По словам руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко, «Город идей» дает москвичам возможность напрямую участвовать в жизни города. К сегодняшнему дню в проекте участвует уже более 260 человек. Чат-бот был создан для удобства горожан.

— С его помощью участники проекта могут практически мгновенно получить ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся работы платформы, — добавил Лысенко.

Так, например, 11 тысяч раз москвичи спрашивали у бота, как авторизоваться на портале. Также у помощника узнавали, как предложить идею и ознакомиться с итогами реализованных краудсорсинг-проектов — всего таких обращений поступило более 2,2 тысячи.

Чтобы стать пользователем «Города идей», жителю Москвы потребуется учетная запись на сайте mos.ru. После авторизации пользователь автоматически становится участником платформы. В случае, если у посетителя портала нет личного кабинета на сайте мэра Москвы, в разделе входа необходимо будет выбрать функцию «Регистрации» и создать свою учетную запись. Задать вопрос виртуальному-помощнику можно с помощью иконки в правом нижнем углу экрана компьютера или смартфона. Сообщение можно написать в свободной форме или выбрать из предложенного меню.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко в свою очередь отметил, что благодаря «Городу идей» в Москве удалось реализовать в общей сложности 2700 решений. Все они были предложены обычными жителями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.