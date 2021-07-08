День памяти Ильи Глазунова пройдет в его галерее

Фото: Департамент культуры Москвы

Картинная галерея Ильи Глазунова 9 июля приглашает почитателей таланта мастера на мероприятия, приуроченные ко Дню памяти Ильи Сергеевича Глазунова.

Вход в Картинную галерею и Музей сословий России в этот день будет бесплатным. В программе памятного дня также значится обзорная экскурсия по экспозиции.

В галерее представлено свыше 700 картин Ильи Глазунова. Огромный мир образов, созданный художником в течение второй половины ХХначала XXI веков, можно увидеть на монументальных полотнах, исторических картинах, в иллюстрациях к произведениям русской классической литературы. Кроме того, представлены многочисленные портреты и образы цикла «Город».

Помимо живописных и графических произведений Глазунова в галерее работает новая фотовыставка, которая охватывает важнейшие этапы жизненного и творческого пути художника. Хронология отраженных на выставке событий берет начало на страницах родословной мастера. Семья художника, круг его общения, жизненные испытания, поездки по России и миру, его выставки, счастье признания зрите­лем составляли основу его творческого вдохновения.

Вход в галерею и на мероприятия осуществляется по обязательной регистрации, сообщается на сайте организации.