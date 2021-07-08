Евгений Попов: Каждый четвертый житель Москвы хотя бы раз участвовал в благотворительных программах города

Фото: Александра Маликова

Волонтерский штаб Евгения Попова уже более трех месяцев работает в районах Западного округа. За это время поступило свыше тысячи обращений.

Как рассказал журналист, ведущий телепрограммы «60 минут» Евгений Попов, к помощи волонтеров чаще всего прибегают пенсионеры, маломобильные граждане и многодетные семьи:

— Значительное количество обращений касаются помощи в использовании онлайн-сервисов. Например, та же программа «Московское долголетие» предлагает освоить новые гимнастические упражнения, рецепты, учиться танцам, пению, рисованию и иностранным языкам дистанционно, не выходя из дома. Кроме того, через интернет можно записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, заказать доставку продуктов. Волонтеры помогают настроить ноутбук, настольный компьютер или смартфон, освоить цифровые технологии.

В штабе работают более 100 волонтеров. Кроме выполнения каждодневных заявок, они участвовали в социальных и благотворительных акциях. Организовали доставку адресной помощи от автономной некоммерческой организации «Атмосфера» для более 600 ветеранов и участников Великой Отечественной войны района Кунцево. Вместе с жителями районов Дорогомилово, Раменки и Крылатское высадили более 400 деревьев. В период аномальной жары раздали жителям округа более 10 тысяч бутылок воды.

Как рассказывают сами волонтеры, если есть хотя бы немного свободного времени, лучше посвятить его помощи людям. Во время общения можно узнать о тех, кто живет с тобой в одном районе или даже на одной улице. Некоторым жителям просто хочется с кем-то поговорить по душам, поделиться воспоминаниями. Такие заявки волонтерский штаб Попова тоже принимает и выполняет.

— Волонтерское движение имеет особую важность в период пандемии, — отмечает Евгений Попов. — Да и в обычной жизни для нас всегда найдутся задачи. И это не только доставка продуктов и лекарств — волонтеры активно участвуют в озеленении города, акциях по благоустройству. По статистике, каждый четвертый житель Москвы хотя бы раз принимал участие в добровольческих или благотворительных программах города. Более 600 тысяч москвичей в возрасте от 14 до 89 лет занимаются волонтерством. Очень рад, что в моей команде так много неравнодушных людей. Вместе мы помогаем делать волонтерство частью общей культуры.