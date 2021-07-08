Фатальные осложнения: Проценко предупредил об опасности COVID-19 во время жары

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Для пациентов с коронавирусом, особенно пожилых, жара может вызвать очень тяжелые, даже фатальные последствия. Об этом в четверг, 8 июля, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

— Жара и ковид — это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов, — сообщил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Врач рассказал, что защититься от этих последствий поможет вакцинация. По его словам, в больнице в Коммунарке находится много пожилых пациентов с нетяжелой формой коронавируса, но с тяжелыми последствиями от жаркой погоды — обезвоживанием и риском тромбоза. Он напомнил, что COVID-19 тоже протекает с повышенным тромбообразованием.

Также Проценко выразил надежду на то, что с завершением вакцинации вирус ослабеет, следующей волны уже не будет.

Ранее врач Николай Малышев заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ не ухудшится при текущих темпах вакцинации. По его словам, если такие темпы останутся, то к сентябрю мы подойдем к показателям, которые будут не хуже нынешних.