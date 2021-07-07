Врач заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ не ухудшится при текущих темпах вакцинации

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ситуация с коронавирусом в России не ухудшится, если в стране будут сохраняться нынешние темпы вакцинации. Об этом в среду, 7 июля, профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Он подчеркнул, что не может дать долгосрочный прогноз по COVID-19, однако вакцинация не позволит ситуации с коронавирусом ухудшиться.

— Если тот уровень вакцинации, который в настоящее время отмечаем, будет сохраняться, а еще лучше — увеличиваться, то вполне возможно, что к сентябрю месяцу мы подойдем к показателям, которые, по крайней мере, не хуже, чем сейчас, — приводит РИА Новости слова Малышева.

Ранее инфекционист заявил, что в сентябре-августе в России случится всплеск COVID-19. По его словам, в сентябре непривитые россияне возвратятся в мегаполисы, где риск заболеть коронавирусом выше, чем на дачах. Тимаков считает, что жители России не будут готовы к «встрече с этой эпидемией».

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

Позже Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. Голикова подчеркнула, что для появления коллективного иммунитета в стране 80 процентов взрослых россиян должны или вакцинироваться, или переболеть.