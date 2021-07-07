Инфекционист заявил, что в сентябре в России может случится всплеск COVID-19

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В августе–сентябре в России может резко увеличиться число случаев коронавируса. Об этом в среду, 7 июля, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, в сентябре непривитые россияне возвратятся в мегаполисы, где риск заболеть коронавирусом выше, чем на дачах. Тимаков считает, что жители России не будут готовы к «встрече с этой эпидемией».

Специалист подчеркнул, что всплеск COVID-19 продлится две–три недели.

— При условии сохраняющихся темпов вакцинации он будет стабилизирован в декабре. Но постоянное количество инфицированных больных мы все равно с вами будем иметь до следующего года однозначно, — приводит РИА Новости слова Тимакова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. Голикова подчеркнула, что для появления коллективного иммунитета в стране 80 процентов взрослых россиян должны или вакцинироваться, или переболеть

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.