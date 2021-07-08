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Летние веранды будут работать в Москве без системы QR-кодов до 1 августа

Полина Долганова

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Летние веранды будут работать в Москве без системы QR-кодов до 1 августа
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Летние веранды в российской столице будут работать без пропускной системы QR-кодов до 1 августа. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

С соответствующей просьбой выступили представители заведений общественного питания.

—...Обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа сего года (включительно), — говорится в сообщении главы города.

Он добавил, что это решение поможет ресторанам, а также поддержит туристическую отрасль в Москве в целом. Нововведения также направлены на тех москвичей, которые не успели вакцинироваться.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве запрашивают у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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