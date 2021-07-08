Остановку на станции Домодедово назначат 18 аэроэкспрессам с 12 июля

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Дополнительную остановку на станции МЖД Домодедово назначат 18 аэроэкспрессам с 12 июля. Изменения введены для удобства пассажиров. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Теперь экспресс, отправляющийся в сторону аэропорта, будет останавливаться на станции Домодедово в 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35 и 20:05. Если же пассажиры едут из аэропорта, им стоит ожидать остановок в 8:43, 9:13, 9:43, 11:13, 11:43, 12:13, 12:43, 13:43, 14:43, 15:13 и 21:13.

Для тех путешественников, которые едут в город Домодедово из столицы, запустится специальный тариф. Поездка будет стоить 300 рублей. Стоимость билета по обычному тарифу составляет 399 рублей. Станция посадки на цену не влияет.

Отмечается, что время, затраченное на поездку от Павелецкого вокзала до аэропорта, останется прежним.

Ранее сообщалось, что пассажиры Казанского направления МЖД получат возможность экономить на поездках в столицу до конца года.

Проезд от данных станций до Сортировочной и Электрозаводской обойдется горожанам на 26 рублей дешевле, а до Казанского вокзала поездка будет дешевле на 52 рубля. Скидка применяется только для поездки в Москву по разовым билетам «туда-обратно».