Дмитрий Саблин: нужно защитить обманутых дольщиков от уплаты налога за недострой

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Законопроект, который позволит защитить права обманутых дольщиков, сняв с них обязательства по уплате налога на несданные квартиры, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин подготовил для внесения в нижнюю палату парламента.

— Этот закон защищает права обманутых дольщиков, устраняет вопиющую несправедливость по отношению к людям, уже пострадавшим от действий неэффективных застройщиков. Сегодня дольщики вынуждены уплачивать налог на имущество, еще и исчисляемый исходя из кадастровой стоимости всего объекта незавершенного строительства, — сообщил Дмитрий Саблин.

Он считает, что нужно снять несоразмерное налоговое бремя с граждан, чьи интересы и так ущемлены в силу несовершенства процедур в строительно-жилищном секторе.

— Убежден, что необходимо серьезно наращивать меры законодательной защиты интересов обманутых дольщиков, — заявил депутат.

К внесению в Государственную думу подготовлен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 401 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Законопроект предусматривает исключение из перечня облагаемых налогом объектов незавершенного строительства — недостроенных жилых домов, включенных, согласно действующему законодательству, в единый реестр проблемных объектов.

По словам Дмитрия Саблина, в Новой Москве по многим долгостроям уже достигнуты серьезные результаты. Так, при поддержке правительства столицы и лично Сергея Собянина утверждена дорожная карта по каждому объекту. По ней уже определен новый подрядчик для разработки проекта по достройке дома на улице Труда в Кокошкине, а дольщики большинства корпусов-долгостроев жилого комплекса «Борисоглебское» в Новофедоровском поселении получили ключи от новых квартир.