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Сын основателя компании Petropavlovsk объявлен в международный розыск по делу о крупной растрате

Илья Ашуров

Происшествия
Сын основателя компании Petropavlovsk объявлен в международный розыск по делу о крупной растрате
Фото: Пресс-служба суда

Сына основателя компании Petropavlovsk Алексея Масловского объявили в международный розыск. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

— Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Алексея Масловского на срок два месяца с момента передачи А. Масловского правоохранительным органом РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента за держания на территории РФ, — сообщила пресс-секретарь ведомства.

Алексею Масловскому вменяется хищение путем растраты в особо крупном размере.

Напомним, компания Petropavlovsk является одним из крупнейших золотодобытчиков в России. С 2020 года в компании начались конфликты между акционерами.

Павел Масловский был арестован 25 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение, предусмотренное уголовной статьей «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Масловский подозревается в хищении активов его же компании Petropavlovsk на 95 миллионов рублей.

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