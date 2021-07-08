Около 100 бутылок алкоголя изъяли после проверки караоке на Сретенском бульваре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты из МВД, департамента региональной безопасности и департамента торговли и услуг продолжают проводить выездные мероприятия и выявлять в заведениях нарушения правил предоставления посетителям алкогольной продукции. Так, например, 6 июля нарушения были обнаружены в диско-караоке-баре на Сретенском бульваре.

Сотрудники заведения, которое находится в подвальном помещении, хранили алкогольные и слабоалкогольные напитки без лицензии.

В отношении злоумышленников уже были составлены протоколы об административных нарушениях по статьям «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии» и «Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом без сопроводительных документов».

К настоящему моменту департамент торговли и услуг уже начал вести административное расследование, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала, что ресторан на Ленинградском шоссе могут закрыть из-за работы без проверки QR-кодов.