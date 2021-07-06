Ресторан на Ленинградском шоссе могут закрыть из-за работы без проверки QR-кодов

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Штраф в размере до одного миллиона рублей или закрытие на срок до 90 дней грозит столичному ресторану «Мята Lounge» на Ленинградском шоссе за несоблюдение системы QR-кодов. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

По его словам, в заведении по адресу Ленинградское шоссе, дом 68, находились посетители без соответствующих кодов, подтверждающих вакцинацию.

Заведению грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления факта причинения здоровья человеку, сумма штрафа может возрасти до одного миллиона рублей. Согласно статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», общепит также могут закрыть на срок до 90 суток, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что ресторану Raw and go kitchen на Патриарших прудах грозит закрытие на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.