Вице-премьер Голикова поручила проработать вопрос доступной помощи для бездомных

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву, Минтруду и ФОМС проработать вопрос о получении бездомными людьми доступной помощи. Они до 30 октября должны разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства.

— Минздраву России совместно с ФОМС при участии Минтруда России разработать и утвердить методические рекомендации по разработке регламента межведомственного взаимодействия в субъекте РФ по обеспечению доступности медицинской помощи для лиц без определенного места жительства, в том числе не являющихся получателями социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания, — говорится в протоколе поручений по итогам заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Также отмечается, что до 20 сентября Минтруд совместно с МВД РФ должны разработать меры по разработке системы по профилактике бездомности и доступной помощи для граждан, оставшихся без определенного места жительства. До 30 ноября необходимо проанализировать и представить предложения по обеспечению доступности социальных услуг для таких граждан.

Ранее сообщалось, что около 30 НКО занимаются помощью бездомным в Москве совместно с центром Елизаветы Глинки и Департаментом труда и социальной защиты города Москвы. Таким людям оказывают медицинскую и доврачебную помощь, а также обеспечивают средствами первой необходимости и горячими обедами.