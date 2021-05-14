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Около 30 НКО занимаются помощью бездомным в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Около 30 НКО занимаются помощью бездомным в Москве

Иван Юминов

Город

Около 30 некоммерческих организаций (НКО) помогают бездомным людям в Москве. Об этом сообщила куратор работы с бездомными при столичном департаменте труда и социальной защиты, учредитель благотворительного фонда Регина Юрьева в пятницу, 14 мая.

— Сейчас на территории Москвы работают порядка 30 НКО, которые занимаются проблемами бездомности и оказанием помощи бездомным людям совместно с центром Елизаветы Глинки, совместно с департаментом города Москвы, — рассказала Юрьева.

Бездомным оказывают медицинскую и доврачебную помощь, а также обеспечивают средствами первой необходимости и горячими обедами, приводит слова куратора РИА Новости.

Ранее горожанам рассказали про НКО, которые помогают людям с ограниченными возможностями.

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НКОпомощь бездомным людямДепартамент труда и занятости населения города Москвы
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