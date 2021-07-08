Москва названа самым безопасным городом на территории России

Фото: Вечерняя Москва

Москва остается самым безопасным городом в Российской Федерации. Показатель социального риска в столице за прошлый год составил три, то есть на каждые 100 тысяч москвичей приходится не более трех горожан, погибших в ДТП. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, уровень социального риска сократился с 2004 года почти в четыре раза. Тогда из 100 тысяч горожан в авариях погибали 11,4 человека.

— Сейчас Москва — город с одним из самых низких социальных рисков в мире. В Нью-Йорке этот показатель составляет 2,8. Ниже только в европейских городах, — уточнил заммэра.

Он добавил, что несмотря на численность населения и большое количество автомобилей, столица остается самым безопасным городом России. Например, в Санкт-Петербурге показатель социального риска равен четырем.

Ликсутов заметил, что таких результатов Москве удалось добиться благодаря профессиональной работе городских служб. Кроме того, в столице применяются инновационные методы проектирования дорог, пишет РИА Новости.

Ранее Москва заняла первое место в рейтинге городов России, в которые хотели бы переехать жители других населенных пунктов страны. За минувший год спрос на жилье в Москве возрос на 36 процентов, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он также указал, что в число лидеров вошли Санкт-Петербург (плюс 31 процент), Тюмень (плюс 20 процентов). Кроме того, россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в два раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза).