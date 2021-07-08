Пропавший частный самолет обнаружили в дыму на Ямале

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Спасатели обнаружили пропавший на Ямале частный самолет дымящимся в месте, где воздушное судно пропало с радаров. Об этом рассказали в МЧС РФ в четверг, 8 июля.

Ранее сообщалось, что частный двухместный самолет перестал выходить на связь в Красноселькупском районе на Ямале. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В МЧС пояснили, что спасатели обнаружили частный самолет, когда подлетели к месту его пропажи с радаров. Рядом с дымящимся воздушным судном находился человек, который подавал приближающемуся вертолету сигналы рукой.

По предварительным данным, самолет вылетел в 10:00 по московскому времени из села Толька. Он должен был контролировать лесопожарную обстановку в регионе, пишет РИА Новости.