«Говоришь с душой»: Путин поддержал школьника, разволновавшегося на презентации проекта

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал и успокоил разволновавшегося школьника во время презентации своего проекта. Мероприятие состоялось в четверг, 8 июля.

Даниил Галастян рассказывал о проекте школы будущего, где мальчики и девочки учатся раздельно, но могут встречаться в общих зонах во время отдыха. Ученик начал говорить, что его работу поддерживали родители, но затем заволновался.

— Все хорошо, Даниил! Наверняка мама и папа тебя слышат, и то, что ты так переживаешь, с такой душой так говоришь о том, что делаешь, подчеркивает лишний раз твое отношение к своим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся, не надо стесняться, все хорошо, — поддержал его президент.

Путин оценил предложение школьника и напомнил, что в России уже есть кадетские корпуса, где ученики учатся раздельно в зависимости от пола. При этом президент подчеркнул, что на данный момент специалисты считают, что мальчикам и девочкам лучше учиться вместе. Путин посоветовал учитывать этот факт, когда школьник будет прописывать в своем проекте возможность учеников разных полов встречаться в общих пространствах, пишет РИА Новости.

Ранее Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать» чиновников и рабочих в их бескорыстной любви к «денежным знакам». Путин обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой отслеживать данные вопросы. Президент отметил, что при контроле за строительством работы будут идти быстрее.