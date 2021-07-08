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Неизвестный украл у сотрудницы офиса в центре Москвы 200 тысяч рублей и 700 евро

Юлия Павлушова

Происшествия
Неизвестный украл у сотрудницы офиса в центре Москвы 200 тысяч рублей и 700 евро
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 2-я Тверская-Ямская улица, 10 Карта всех событий

Неизвестный ограбил москвичку в офисе в центре столицы. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел 11 июня в здании по адресу 2-ая Тверская-Ямская улица, 10. Потерпевшая рассказала, что из ее рабочего кабинета пропали деньги — 200 тысяч рублей и 700 евро. Их она хранила в сумочке, которую оставила на пуфике.

По словам женщины, она вышла из кабинета на 20 минут, а когда вернулась, обнаружила пропажу. Ущерб она оценила в 261 111 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В офисе установлены камеры видеонаблюдения. Грабителя ищут.

Ранее «ВМ» сообщала, что серьги за 170 тысяч рублей украли у посетительницы столичного бара.

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