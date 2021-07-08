Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Серьги за 170 тысяч рублей украли у посетительницы столичного бара

Илья Ашуров

Происшествия
Серьги за 170 тысяч рублей украли у посетительницы столичного бара
Фото: Наталия Белова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка, 7/5с1 Карта всех событий

В столичном баре у девушки украли модную сумочку, в которой лежали ценные вещи на крупную сумму денег. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам представителя ведомства, в полицию обратилась 29-летняя москвичка. Она рассказала, что отдыхала в баре на Большой Дмитровке, дом 7/5.

Покидая заведение, девушка забыла на столике свою дизайнерскую сумку, а когда спохватилась, было уже поздно: аксессуар похитили. Вместе с ним пропало и все содержимое: серьги за 170 тысяч рублей, наличные и дорогие наушники.

По словам потерпевшей, ей нанесен материальный ущерб на 187 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала, как дизайнерскую сумочку за 145 тысяч рублей похитили у посетительницы салона красоты в центре столицы. Инцидент произошел 29 июня в заведении, которое находится в Большом Козихинском переулке, 22.

Читайте также:
кражаювелирное украшениесумка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Все мнения
О проекте