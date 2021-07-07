Дизайнерскую сумочку за 145 тысяч рублей украли у клиентки салона в центре Москвы

Фото: МВД

Россия, Москва, Большой Козихинский переулок, 22с2 Карта всех событий

Дизайнерскую сумочку похитили у посетительницы салона красоты в центре столицы. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 29 июня в заведении, которое находится на Большом Козихинском переулке, 22, строение 1. Неизвестный украл здесь сумку фирмы «Louis Vuitton», стоимостью 145 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранительные органы ищут похитителя.

Ранее «ВМ» сообщала, что трое мужчин отобрали у москвича телефон и банковскую карту.