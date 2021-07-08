Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом в четверг, 8 июля, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

РФС принял решение о расторжении контракта совместно с Черчесовым. Поиски нового кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу начнутся в ближайшее время, говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в РФС начали искать замену главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову. Уточнялось, что в списке вероятных кандидатов находятся два отечественных тренера и пять иностранцев.

Напомним, 2 июля Черчесов провел пресс-конференцию, где сообщил, что остается главным тренером сборной России. Под его руководством российская команда не смогла выйти из группы на Евро-2020. Футболисты разгромно проиграли сборной Дании и заняли четвертое место в квартете.

Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира.