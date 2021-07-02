СМИ: РФС начал искать замену Черчесову
В Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны вместе Станислава Черчесова. Пока 57-летнему специалисту не предложили покинуть пост.
Уточняется, что в списке РФС два российских тренера и пять иностранцев, сообщает РБК со ссылкой на источники в организации.
— Сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению, — рассказал источник в РФС.
2 июля Черчесов провел пресс-конференцию, где сообщил, что остается главным тренером сборной России. Под его руководством российская команда не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате Европы. Отечественные футболисты разгромно проиграли сборной Дании и опустились на четвертое место в своем квартете.
Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира.
Ранее Черчесов заявил, что не знает о будущем Дзюбы, Жиркова и Кудряшова в сборной.