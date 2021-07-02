СМИ: РФС начал искать замену Черчесову

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны вместе Станислава Черчесова. Пока 57-летнему специалисту не предложили покинуть пост.

Уточняется, что в списке РФС два российских тренера и пять иностранцев, сообщает РБК со ссылкой на источники в организации.

— Сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению, — рассказал источник в РФС.

2 июля Черчесов провел пресс-конференцию, где сообщил, что остается главным тренером сборной России. Под его руководством российская команда не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате Европы. Отечественные футболисты разгромно проиграли сборной Дании и опустились на четвертое место в своем квартете.

Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира.

Ранее Черчесов заявил, что не знает о будущем Дзюбы, Жиркова и Кудряшова в сборной.