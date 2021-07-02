Черчесов заявил, что не знает о будущем Дзюбы, Жиркова и Кудряшова в сборной

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что не знает, продолжат ли играть за сборную Артем Дзюба, Юрий Жирков и Федор Кудряшов.

37-летний крайний защитник Юрий Жирков досрочно завершил выступление на Евро-2020 из-за травмы, а его контракт с петербургским «Зенитом» истек 30 июня.

Федор Кудряшов, которому 34, не смог сыграть в двух матчах на турнире, после полученного еще до группового этапа повреждения. Он также остался без контракта — его соглашение с турецким «Антальяспором» истекло.

— С Жирковым я вчера разговаривал, он чувствует себя лучше. Не знаю, продолжит ли он карьеру. Кудряшов — тоже не знаю. Не знаю, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. У нас есть игроки, которые могут завершить выступление в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые решение могут принять, — заявил Черчесов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Также он упомянул, что чемпионат мира 2022 года — большой турнир. Сборная собирается квалифицироваться на него чисто со спортивной точки зрения, передает РИА Новости.

Ранее глава РФС отказался принимать кадровые решения после провала сборной на Евро-2020. По его словам, неудовлетворительные итоги выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу не являются основанием для принятия скоропалительных решений. Позже стало известно, что работа Черчесова признана неудовлетворительной, но ему оказано доверие в дальнейшей работе.