Оба пилота выжили после жесткой посадки самолета на Ямале

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Оба пилота, которые пострадали при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе, живы и пребывают в сознании. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.

— Ми-8 обнаружил пострадавших, оба в сознании, — говорится в сообщении.

Пилотов эвакуируют на вертолете в село Толька, которое расположено в Красноселькупском районе, передает РИА Новости.

Накануне спасатели обнаружили пропавший на Ямале частный самолет дымящимся в месте, где воздушное судно пропало с радаров.

До этого сообщалось, что частный двухместный самолет перестал выходить на связь в Красноселькупском районе. На его поиски вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

В МЧС пояснили, что спасатели обнаружили воздушное судно, когда подлетели к месту его пропажи с радаров. Рядом с дымящимся самолетом находился человек. Он подавал приближающемуся Ми-8 сигналы рукой.

По предварительным данным, самолет вылетел в 10:00 по московскому времени из села Толька. Он должен был контролировать обстановку с пожарами в регионе.