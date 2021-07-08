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Хуснуллин доложит Путину о реализации проекта Москва — Казань

Анастасия Волоснова

Политика
Хуснуллин доложит Путину о реализации проекта Москва — Казань
Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин доложит президенту РФ Владимиру Путину о ходе реализации проекта Москва — Казань. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин вечером 8 июля отправится на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД), строительство основной части которой завершилось. Песков напомнил, что длина ЦКАД составляет более 336 километров.

— Наконец-то закончена стройка, основная стройка наконец-то закончена. И сегодня как раз будет открытие, — добавил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что во время осмотра ЦКАД Хуснуллин также доложит Путину о ходе реализации трассы из Москвы в Казань. Песков отметил, что главы регионов России будут в режиме видеоконференции присутствовать на открытии ЦКАД Путиным, так как Хуснуллин будет докладывать президенту о важных транспортных проектах, пишет РИА Новости.

Ранее Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать» чиновников и рабочих в их бескорыстной любви к «денежным знакам». Путин обратился к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой отслеживать данные вопросы. Президент отметил, что при контроле за строительством работы будут идти быстрее.

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