Появилось видео с места пожара на складе в юго-восточной части Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 8 Карта всех событий

Появились кадры крупного пожара на складе в юго-восточной части столицы. По словам источника «Вечерней Москвы», площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Напомним, в Москве на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На кадрах видно, как из здания валит черный дым. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

В свою очередь прокуратура по городу организовала проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях.

— По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова «ВМ».

Ранее «ВМ» сообщала, что крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье.