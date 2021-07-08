Появилось видео с места пожара на складе в юго-восточной части Москвы
Появились кадры крупного пожара на складе в юго-восточной части столицы. По словам источника «Вечерней Москвы», площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Напомним, в Москве на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.
На кадрах видно, как из здания валит черный дым. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.
В свою очередь прокуратура по городу организовала проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях.
— По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова «ВМ».
Ранее «ВМ» сообщала, что крупный пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье.